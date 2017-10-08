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Автобус с 44 пассажирами перевернулся на трассе в Хабаровском крае

По предварительным данным, водитель уснул за рулем

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус, следовавший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, перевернулся, пострадала женщина, сообщает МВД.

"В автобусе находилось 44 пассажира, пострадала 70-летняя женщина. Ее госпитализировали с травмой средней степени тяжести", - сообщил агентству " Интерфакс" в воскресенье представитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

Остальные пассажиры не пострадали, уточнил собеседник агентства.

"По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем. В настоящее время проводится проверка", - сказал представитель пресс-службы.

Авария произошло в 06:40 утра (23:40 субботы по Москве).

Теги: Хабаровский край
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