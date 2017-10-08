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Первый в России молодежный форум ОНФ открылся в Ставрополе

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Более 250 молодежных активистов стали участниками первого молодежного форума Общероссийского народного фронта (ОНФ), который открылся в воскресенье в Ставрополе, передает корреспондент "Интерфакса".

ОНФ решил провести форум и презентовать его участникам новое направление работы - "Молодежка ОНФ". Помимо презентации молодежных активистов ждут тематические мастер-классы на которых они узнают, как восстановить спортивную площадку в своем дворе, привести в порядок территорию возле памятных мест своего города и многое другое.

Представлять проект "Молодежка ОНФ" будут четыре депутата Госдумы: Ольга Тимофеева, Антон Гетта, Александр Васильев и Сергей Боярский. "Мы хотим делать будущее вместе с молодежью и хотим получить от участников форума обратную связь и найти лучших - тех, с кем вместе дальше пойдем на "фронт", - сообщила Тимофеева в ходе открытия форума.

Теги: Ставрополь, ОНФ
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