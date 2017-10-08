В Адыгее порядка 100 туристов застряли на горе из-за возгорания леса под канаткой

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Возгорание лесополосы под канатной дорогой на горе возле станицы Даховская в Адыгее не позволяет спуститься вниз примерно 100 туристам, передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса" с места событий.

По его словам, возгорание произошло около 14:00 между 4 и 5 стойками канатной дороги, которая ведет на хребет Уна-Коз. В настоящее время работа канатной дороги временно приостановлена, все туристы находятся на высоте около 1 тыс. метров в конечной точке канатной дороги, их безопасности ничего не угрожает.

Как сообщил агентству пресс-секретарь ГУ МЧС по Адыгее Сергей Сергеев, причиной возгорания стал брошенный у площадки подъемника окурок. Площадь возгорания оценить не получается.

"В районе возгорания находится пожарный расчет, однако рельеф местности не позволяет пожарной технике подобраться к огню. Он тушится сейчас силами сотрудников канатной дороги, - сказал он. - Целостности опор и механизмов канатки ничего не угрожает, подъемник остановлен для безопасности отдыхающих из-за сильного задымления".