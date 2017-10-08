Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону выросла до 5 тыс. кв. м

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Площадь пожара на территории рынка "Темерник" в Ростове-на-Дону выросла до 5 тыс. квадратных метров, группировка сил для тушения продолжает увеличиваться, сообщили агентству "Интерфакc" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Площадь пожара 5 тыс. "квадратов". На месте работают 97 человек и 24 единицы техники", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавших нет, угрозы распространения на жилые здания отсутствует.

Ранее сообщалось, что возгорание торгового павильона произошло в Ростове-на-Дону в воскресенье в 21:08 мск.