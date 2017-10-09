Житель Красноярска предстанет перед судом за растление 23 детей и подростков

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовное дело 26-летнего жителя Красноярска, который обвинен в совершении запретных действий в отношении более 20 детей, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по Красноярскому краю.

Следствие установило, что мужчина через переписку в соцсети "ВКонтакте" с марта по сентябрь 2015 г. совершал "иные действия сексуального характера и развратные действия без применения насилия" в отношении 23 малолетних и несовершеннолетних девочек и мальчиков.

"Кроме того мужчина в 2015 году встретился с двумя девочками из вышеуказанного числа, проживающими в Красноярске, и совершил в отношении них иные действия сексуального характера, применив к одной из девочек насилие", - говорится в сообщении.

Уголовное дело расследовано по ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), и ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

"В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения мер медицинского характера", - сказано в пресс-релизе.