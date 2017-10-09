В ростовской колонии началась проверка после смерти двух заключенных и избиения третьего

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники аппарата Главного управления ФСИН по Ростовской области проводят проверки в исправительной колонии №2 в Ростове-на-Дону после смерти двух заключенных и информации в СМИ об избиении третьего. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ведомства.

"Первого сентября в ФКУ ИК-2 был обнаружен заключенный, который, как установила проверка, совершил акт суицида. Позднее здесь же произошел несчастный случай, в результате которого другой заключенный получил травмы и погиб. Также проводится проверка после сообщений в СМИ о том, что осужденного избили другие заключенные. Сейчас он находится в больнице", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-релизе ГУФСИН по Ростовской области отмечается, что по результатам одной из проверок ряд сотрудников исправительной колонии уже привлечен к дисциплинарной ответственности, а информация по итогам остальных проверок будет доведена до сведения широкой общественности.

"В случае выявления фактов нарушений законности со стороны сотрудников УИС, им будет дана принципиальная оценка и к нарушителям будут применены строгие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения из органов уголовно-исполнительной системы", - отмечается в пресс-релизе.