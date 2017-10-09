Челябинский религиозный деятель оштрафован за хранение экстремистской литературы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Кунашакский районный суд (Челябинская область) оштрафовал местного жителя, обучавшего земляков-мусульман религии по экстремистской книге. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в понедельник.

Книга, включенная в федеральный список экстремистских материалов, была изъята сотрудниками полиции в доме гражданина, организовавшего "обучение религии среди местных жителей-мусульман".

Как отмечается в сообщении, ранее сотрудники прокуратуры неоднократно предостерегали его о недопустимости нарушения закона в связи с выявлением у него запрещенных книг.

За хранение экстремистской литературы в отношении мужчины возбудили административное производство по статье 20.29 КоАП РФ.

Суд назначил ему штраф в размере 2 тыс. рублей с конфискацией экстремистской литературы.