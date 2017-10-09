Роспотребнадзор назвал причину заболевания детей менингитом в цыганском поселке на Урале

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Энтеровирус не обнаружен в пробах воды, взятых в одном из районов Екатеринбурге, где дети массово заболели менингитом, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Сотрудники Центрального Екатеринбургского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" провели отбор проб воды на вирусологические показатели (энтеровирусы), результаты отрицательные", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, предположительными факторами передачи инфекции стали неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия проживания, несоблюдение правил личной гигиены, отсутствие централизованных систем водоснабжения и канализации, употребление сырой воды из скважин в частных домах.

С 15 сентября по 8 октября в цыганском поселке Верх-Исетского района было зарегистрировано 44 случая заболеваний детей и взрослых с предварительным диагнозом "вирусный менингит", все они госпитализированы в городскую клиническую больницу. "Основной контингент заболевших - дети до 14 лет (32 человека). Заболевания протекают в легкой и средней степени тяжести", - сообщается в пресс-релизе.

Сотрудники ведомства проводят эпидемиологическое расследование в цыганском поселке, а также в школе N41, где учатся дети, классы закрыты на карантин.

Кроме того, проводятся подворные обходы для выявления заболевших. Также медики ежедневно проводят опросы и осмотры тех, кто контактировал с больными.

Как сообщалось, 6 октября в правоохранительные органы поступила информация о массовом заболевании детей, предположительно, менингитом в одном из районов Екатеринбурга. Было зарегистрировано 18 очагов болезни. В частности, госпитализированы жители улиц Шекспира, Краснокамская, переулка Скоростной и ряда других.

Следственные органы начали доследственную проверку по данному факту. Специалисты отобрали пробы воды из подземных скважин частного жилого сектора микрорайона, в котором была зафиксирована вспышка заболеваемости.

Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства заболевания детей и взрослых, в том числе проверке подлежит качество питьевой воды, используемой в быту.