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Строитель стадиона для ЧМ-2018 возведет стартовый стол под "Ангару" на "Восточном"

По данным "Ъ", выбор Роскосмоса пал на ПСО "Казань"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Роскосмос выбрал производственно-строительное объединение "Казань" (принадлежит казанскому бизнесмену и депутату Равилю Зингашину) подрядчиком строительства стартового стола под ракеты-носители "Ангара" на космодроме "Восточный". Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

Президент России Владимир Путин "поставил положительную резолюцию" под письмом Роскосмоса с предложением отдать подряд "Казани", отмечает издание.

Основным критерием при выборе подрядчика стало наличие у компании собственных мощностей и квалифицированного персонала, "Казань" этому требованию соответствует.

ПСО "Казань" ранее получило подряд на строительство стадиона "Самара-Арена" к чемпионату мира по футболу 2018 года. В мае 2016 года пресс-служба губернатора Самарской области сообщала, что госзаказчик намерен отказаться от услуг генподрядчика из-за требований последнего увеличить смету. Однако позднее стороны договорились (при этом на компанию был наложен штраф за отставание по темпам строительства), и работы вошли в запланированный график. Также компания построила девять объектов для Универсиады 2013 года в Казани и крупные объекты особой экономической зоны "Иннополис" в Татарстане.

Ранее со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина сообщалось, что строительство стартового стола для тяжелой ракеты-носителя "Ангара" на космодроме "Восточный" началось в начале октября. Строительство предполагается завершить в 2021 году, когда будет произведен первый пуск "Ангары". Стоимость строительства стола - 38 млрд рублей.

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