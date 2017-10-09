Школьные бухгалтеры из Челябинска отделались условным сроком за миллионные хищения

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу главного бухгалтера школы, отмывавшего присвоенные бюджетные деньги. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в понедельник.

Установлено что осужденная в течение трех лет, в 2013-2016 гг., вносила в зарплатные ведомости школы сведения о завышенном количестве работников и утверждала недостоверные данные с помощью электронной подписи директора.

Начисленные на "мертвые души" средства поступали на расчетный счет обвиняемой и ее сообщницы.

Как уточнила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь облпрокуратуры Наталья Мамаева, махинациями с бюджетными деньгами главбух занималась с помощью второй сотрудницы бухгалтерии.

"Всего на "мертвых душ" они начислили около 5,2 млн рублей. Их них свыше 3 млн рублей получила на свой счет главбух, остальное - ее подчиненная", - пояснила Мамаева.

Чтобы придать махинациям законный вид, осужденная ежемесячно осуществляла финансовые операции и другие сделки, легализовав таким образом около одного миллиона рублей.

Суд признал ее виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и части 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).

В ходе судебного разбирательства обвиняемая частично возместила причиненный преступлением имущественный ущерб на сумму около 300 тыс. рублей.

Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 15 тыс. рублей.

Ее соучастницу, которая полностью возместила нанесенный бюджету ущерб, ранее также осудили к двум годам лишения свободы условно.