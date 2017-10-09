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Глава Минобрнауки назвала 68 лет максимальным возрастом для ректоров вузов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева выступила против повышения предельного возраста нахождения на посту ректора вуза.

"Я думаю, что максимальный предельный возраст для ректора - 68 лет. Это не только человек, который занимается научной деятельностью вуза, это человек, который занимается всем. У нас аттестация проходит ежемесячно", - сказала Васильева на заседании Совета федерации по науке, образованию и культуре, комментируя предложение об увеличении максимального возраста до 80 лет.

По словам министра, в ситуации, когда ректорам после 65 продлевают время пребывания на посту, и при этом они становятся исполняющими обязанности, "порядка в вузе нет".

"Я глубоко убеждена, что в 65 лет ректор, проработавший два срока, может занять почетный пост президента это же учебного заведения, и при этом готовить себе преемника", - подчеркнула министр.

По ее словам, для ученого 65 лет - не возраст, однако "когда ректор в 65 лет не может назвать заработную плату сотрудников, какое количество обучается у него на платной основе, этот ректор вряд ли глубоко посвящен в дела вуза".

В настоящий момент законом установлен предельный возраст для занятия должности ректора - 65 лет. До достижения возраста 70 лет срок пребывания в должности ректора вуза может быть продлен по представлению ученого совета.

Теги: Ольга Васильева
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