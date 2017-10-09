Песков увидел в британских куртках "Путин" отражение авторитета президента РФ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что выпуск за рубежом кожаных курток, посвященных президенту РФ Владимиру Путину, является проявлением популярности и авторитета главы российского государства в мире.
"В любом случае, это проявление огромной популярности и авторитета нашего президента во всем мире", - сказал Песков в понедельник, отвечая на вопрос журналистов, касающийся отношения Кремля к выпуску за границей кожаных курток под названием "Путин".
Песков отметил, что разрешение на использование имени Путина вряд ли запрашивалось.
"Иностранные (дизайнеры) не запрашивают, иногда и у нас тоже не запрашивают. Я не уверен, знает ли президент о том, что такая продукция выпускается за границей", - сказал Песков.
Matchless Unveils Vladimir Putin-Inspired Outerwear Collection LONDON, United Kingdom — B... https://t.co/H8AygCn0uZ #artist #travel #music pic.twitter.com/ibI70VznnW— CelebStarzNews (@CelebStarzNews) 6 октября 2017 г.
Британский бренд Matchless London разработал к 65-у дню рождения Путина капсульную линейку одежды в рамках коллекции Heroes, сообщало издание Business of Fashion.
В коллекции также будут пальто, парки, куртки из хлопка - при их создании модельеры вдохновлялись образом Путина.
В частности, в честь президента РФ бренд выпустил бомбер из нового типа кожи с оторочкой из овчины и нашивкой "95". Благодаря подкладке из гусиных перьев владелец куртки будет способен выдержать суровые морозы, отмечают представители бренда.
Putin Jacket будет доступен по предзаказу с декабря 2017 года на сайте бренда, цена куртки - $1699.