Песков увидел в британских куртках "Путин" отражение авторитета президента РФ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что выпуск за рубежом кожаных курток, посвященных президенту РФ Владимиру Путину, является проявлением популярности и авторитета главы российского государства в мире.

"В любом случае, это проявление огромной популярности и авторитета нашего президента во всем мире", - сказал Песков в понедельник, отвечая на вопрос журналистов, касающийся отношения Кремля к выпуску за границей кожаных курток под названием "Путин".

Песков отметил, что разрешение на использование имени Путина вряд ли запрашивалось.

"Иностранные (дизайнеры) не запрашивают, иногда и у нас тоже не запрашивают. Я не уверен, знает ли президент о том, что такая продукция выпускается за границей", - сказал Песков.

Британский бренд Matchless London разработал к 65-у дню рождения Путина капсульную линейку одежды в рамках коллекции Heroes, сообщало издание Business of Fashion.

В коллекции также будут пальто, парки, куртки из хлопка - при их создании модельеры вдохновлялись образом Путина.

В частности, в честь президента РФ бренд выпустил бомбер из нового типа кожи с оторочкой из овчины и нашивкой "95". Благодаря подкладке из гусиных перьев владелец куртки будет способен выдержать суровые морозы, отмечают представители бренда.

Putin Jacket будет доступен по предзаказу с декабря 2017 года на сайте бренда, цена куртки - $1699.