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Бенефициар "Руспродхолдинга" арестован по делу о мошенничестве с кредитами "Промсвязьбанка"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы отправил под арест бизнесмена Александра Есина - фигуранта уголовного дела о мошенничестве с кредитными средствами ОАО "Промсвязьбанк" на сумму более 515 млн рублей.

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению. Избрать в отношении Есина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 ноября", - огласила постановление судья Альбина Тимакова в понедельник.

Своё ходатайство следователь мотивировал тем, что до задержания Есин находился в розыске более трёх месяцев. Кроме того, заявил следователь, обвиняемый признан банкротом, не имеет легального источника дохода, его постоянное место жительства не установлено, а постановлением арбитражного суда с него снято ограничение на выезд за границу - таким образом, он может скрыться от следствия и суда.

Представитель потерпевшей стороны - "Промсвязьбанка" - поддержал ходатайство следствия, пояснив суду, что инкриминируемая Есину в настоящий момент сумма хищений в 515 млн рублей - лишь часть ущерба, нанесенного банку. Общая сумма хищений, уточнил представитель кредитной организации, превышает 3 млрд рублей.

Сам фигурант и его адвокаты Александр Карабанов и Станислав Мальцев просили суд в удовлетворении ходатайства следствия отказать и отправить Есина под домашний арест. "В представленных суду материалах дела нет ни одного доказательства того, что наш подзащитный собирается скрыться, попытаться уничтожить доказательства или иным образом воспрепятствовать производству по делу. Кроме того, он положительно характеризуется и имеет на иждивении ребенка 2016 года рождения", - сказал адвокат Мальцев.

В свою очередь, Карабанов также заявил, что Есин не собирается скрываться от следствия. "Когда мы узнали о возбуждении уголовного дела и о домашнем аресте другого фигуранта, мы сразу обратились к следствию, чтобы дать показания, однако следователь разговаривать с нами отказался. Всего наш клиент трижды обращался к следствию, чтобы его допросили, но допрашивать его никто не стал", - заявил защитник.

Карабанов подчеркнул, что следствию лишь предстоит доказать, что Есин "в чем-то замешан". "Формально наш подзащитный является невиновным. У следствия есть мнение, что он в чем-то замешан - у нас совсем другое мнение. Возможно, он замешан в какой-то ошибке, но и это следствию надо доказать", - сказал адвокат.

Обвиняемый поддержал своих защитников и заявил, что "не совершал ничего противоправного". "Я бы, конечно, хотел домашний арест. Прошу суд понять, что не обязательно человек, который занимается бизнесом, совершил что-то плохое. Все, что я сделал, - это подписал поручительства", - заявил Есин в суде.

Как следует из материалов дела, оглашенных судом, срок следствия по делу продлен до 8 ноября.

Задержание и суть обвинений

Находившийся в розыске Есин был задержан 8 октября при попытке покинуть страну. По информации источника "Интерфакса", он пытался пересечь границу с Белоруссией на автомобиле, в салоне которого также было обнаружено более $1 млн.

По данным СМИ, Есин является основным бенефициаром "Руспродхолдинга", несколько лет назад считавшегося одним из ведущих в стране производителей и продавцов кондитерской продукции.

Летом этого года Таганский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего гендиректора ООО "Торговый дом "Русские продукты торг" Александра Ратникова. Ему и Есину инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ (иошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2013 году Есин и Ратников, введя в заблуждение сотрудников ОАО "Промсвязьбанк", заключили 12 кредитных договоров на сумму более 515 млн рублей. Часть полученных кредитных денег они перевели на расчетные счета подконтрольных фиктивных компаний, а остальные использовали для погашения образовавшейся кредиторской задолженности перед ОАО "Промсвязьбанк". По данным источника, в результате действий обвиняемых банку был причинен ущерб в размере нескольких миллиардов рублей.

Теги: Александр Есин, Руспродхолдинг, Промсвязьбанк
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