Администратор паблика сообщил о вызове в прокуратуру из-за публикации отрывка из "Незнайки"

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Администратор краснодарского паблика "Радикальные мечтатели" во "ВКонтакте" сообщил, что его вызвали на допрос после размещения в соцсети фрагмента из книги "Незнайка на Луне", который сочли экстремистским.

Следователи якобы позвонили Михаилу Малахову 6 октября, хотя пост с отрывком из 31-й главы книги Николая Носова был опубликован 10 августа (аналогичный текст появлялся и в публикации от 28 марта). На допрос Малахов прийти отказался.

Однако в прокуратуре Краснодарского края это опровергли.

"Официально сообщаю, что блогера, господина Малахова в прокуратуру для опроса по факту размещения цитаты из "Незнайки на Луне" никто не вызывал, проверка в отношении него прокуратурой не проводится", - заявил во вторник агентству "Интерфакс" пресс-секретарь краевой прокуратуры Антон Лопатин.

В ходе общения с журналистом портала Юга.ру , которому удалось связаться с Малаховым, он не смог вспомнить имени вызвавшего его сотрудника и точно назвать адрес, куда его вызвали.

По словам Малахова, на которого ссылается "Открытая Росси я", его якобы вызвали после того, как следователям поступило заявление с просьбой проверить пост на разжигание ненависти к социальной группе "полицейские" (статья 282 УК) .

"Когда я это услышал, я был обескуражен и переспросил: "Вы хотите получить объяснения по отрывку из "Незнайки"? Он разжигает ненависть к полицейским? Вы серьезно?" На что следователь мне сухо ответил: "В этом разберется лингвистическая экспертиза", - цитирует Малахова "Открытая Россия".

По словам администратора "Радикальных мечтателей", который работает юристом, а паблик считает хобби, претензии прокуратуры вызвали и другие посты. Он отметил, что "в группе меньше трехсот подписчиков кстати, это так между прочим, для размышлений".