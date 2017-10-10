Детям скрывающихся алиментщиков предложили платить пенсию по потере кормильца

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект закона о признании через суд должников по алиментам, которых судебные приставы не смогли найти в течение года, "безвестно отсутствующими", что позволит их детям получать пенсию по потере кормильца, сообщается во вторник на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект дополняет закон "Об исполнительном производстве" нормой, согласно которой в случае, если розыск оказался безрезультатным и в течение года со дня получения последних сведений о должнике место его нахождения не установлено, судебный пристав-исполнитель будет сообщать взыскателю о безрезультатности розыска, а также разъяснять право на обращение в суд с заявлением о признании должника "безвестно отсутствующим".

В первую очередь, это касается должников по алиментам, признание которых "безвестно отсутствующими" дает несовершеннолетним детям право на получение пенсии по потере кормильца, говорится в документе.

В настоящее время суды отказывают в признании граждан-должников безвестно отсутствующими. Дело в том, что в подобных ситуациях заявитель не обращается в органы внутренних дел, при этом органы внутренних дел отказывают в приеме заявлений о розыске гражданина, поскольку он является должником и его розыск отнесен к компетенции судебных приставов-исполнителей, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В пояснительной записке также отмечается, что по состоянию на 31 декабря 2016 года в розыске свыше четырех лет находится 1101 должник по алиментам.

Несмотря на то, что мероприятия по розыску проведены в полном объеме, взыскатели не проявляют активности для реализации прав детей на получение пенсии, и такая позиция связана с отсутствием у взыскателя информации о результатах розыска, говорится в документе.