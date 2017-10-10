Минобрнауки РФ начало экспертизу учебников русского языка и математики

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Министерство образование и науки начало экспертизу учебников по русскому языку и математике для отбора их в линейки преподавания, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

"У нас есть поручение президента о новых подходах к экспертизе, мы его выполнили. И сейчас идет экспертиза по двум предметам - это русский и математика: какие учебники мы оставим, для того чтобы наши дети учились по этим предметам",- заявила Васильева в ходе выступления в Совете Федерации во вторник.

По ее словам, "на сегодняшний день мы имеем 1377 учебников в федеральном перечне, это очень много".

Министр отметила, что работа в рамках образовательного предметного стандарта хорошо себя зарекомендовала.

"У нас есть очень хороший пример - историко-культурный стандарт, в ходе которого осталось две-три линейки преподавания по отечественной истории, по такому пути мы пойдем также с другими учебниками",- сказала Васильева.

Еще одним блоком работы является утверждение нового образовательного стандарта, рассказала Васильева.

"На сегодняшний день те стандарты, которыми пользуется наша школа, они достаточно сухие и не имеют самого главного - содержания ядра знания. И не имеют - ни начальная, ни общая, ни старшая школа - того, что мы должны знать: с чем ребенок наш вошел 1 сентября, с чем вышел 31 числа, то есть конкретики содержания знаний там не было", - сказала министр.

По ее словам, новые образовательные стандарты с 1 по 9 класс созданы и прошли экспертизу. Министр добавила, что в "проектах новой редакции стандартов авторизированы требования ко всем трем группам управления: личностным, метапредметным и предметным". По ее словам, они носят "конкретный, понятный и очень содержательный характер", вместе с тем касаясь только базовой части знаний.