Программа "Жди меня" перейдет с Первого канала на НТВ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Продюсер "Жди меня" Александр Любимов сообщил, что телепрограмма теперь будет выходить на НТВ.

"Программа "Жди меня" больше не будет выходить на Первом канале. Её новым домом станет НТВ", - говорится в открытом письме Любимова, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

В нем отмечается, что "времена меняются, приоритеты Первого канала заметно сместились в сторону развлекательных программ". "В этом основная причина перехода "Жди меня" на другой федеральный канал. Им стал НТВ, который за два года действительно сильно изменился", - отметил Любимов.

Он поблагодарил Первый канал за то, что 20 лет назад "его продюсеры поверили в тогда ещё сырой проект и поддержали его".

"Все эти годы программа "Жди меня" выходила в еженедельном режиме не только в России. Студии "Жди меня" работали в Ереване, Кишинёве, Минске, Астане, Киеве. Специальные выпуски для Украины и Казахстана продолжают выходить в эфир и сейчас. Вместе нам удалось найти более 200 тысяч человек", - говорится в письме продюсера.

Он выразил надежду, что "на НТВ программа заживёт новой яркой жизнью".

В пресс-службе НТВ "Интерфаксу" сообщили, что "пока не дают официального комментария по поводу этого". Источник на телеканале не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.