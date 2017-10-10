Потери России от кибератак за год оценили в $55,4 млн

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Финансовые потери РФ от деятельности киберпреступников во второй половине 2016 года - первой половине 2017 года составили $55,4 млн против $66,8 млн годом ранее, заявил руководитель отдела расследований и сервиса киберразведки компании Group-IB Дмитрий Волков на конференции CyberCrimeCon в Москве.

"Снижение ущерба не означает улучшения ситуации в борьбе с киберпреступностью, - отметил он. - Россия часто выступает в качестве испытательной площадки, полигона для киберпреступников и сейчас, после успешной апробации своих атак на территории РФ, они переориентируются на глобальный рынок".

"Происходит исход хакерских групп из РФ - из пяти кибергруппировок, действовавших в начале 2016 года, к настоящему времени в России осталось две, - утверждает Волков. - В то же время число группировок, действующих на глобальном рынке, растет".

По его словам, за отчетный период на 35% снизились потери от целевых атак на банки и хищений в интернет-банкинге у юридических лиц с использованием вредоносных программ. В то же время на 136% вырос объем хищений у физических лиц с помощью Android-троянов.

Также Волков отметил, что продолжают расти потери от фишинга (краж конфиденциальной информации): они составили $4 млн во II квартале 2016 года - I квартале 2017 года. Более того, по мнению эксперта, в ближайшее время потери от фишинга превысят потери от хищений у юридических лиц с использованием вредоносного ПО ($10 млн) - в том числе за счет создания киберпреступниками средств автоматизации фишинговых атак.

Он также предсказал появление в открытом доступе средств автоматизации процессов кибератак, в том числе ориентированных на криптовалюты.

Волков подчеркнул, что в настоящее время банки уделяют основное внимание безопасности межбанковских транзакций и банкоматов. В то же время киберпреступников интересует весь спектр банковских систем, которые можно атаковать. По его словам, компания фиксировала атаки на карточный процессинг, платежные шлюзы и терминалы, терминалы для торговли на биржах.