Налетчики на томское отделение спецсвязи получили 27 лет колонии на троих

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Томска признал трех местных жителей виновными в разбойном нападении на региональное управление специальной связи и приговорил их к длительным срокам заключения. Об этом сообщает пресс-служба облсуда во вторник.

В мае 2016 года трое мужчин договорились похитить деньги из сейфов управления специальной связи по Томской области. Один из похитителей был действующим сотрудником учреждения и разработал преступный план, сообщив сообщникам информацию о кодах дверей и распорядке дежурств.

"В выходной день двое сообщников в масках с топорищем, угрожая убийством, напали на дежурного фельдъегеря, надели ему на голову пакет, избили, связали и проникли в служебное помещение, где похитили из металлических сейфов более 26 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере).

Организатор преступления свою вину не признал, а двое его подельников частично признались в совершении преступления.

В итоге суд приговорил организатора налета к 10 годам колонии строгого режима, исполнителей - к 9 и 8 годам заключения.