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Адвокаты экс-секретаря районного суда обжаловали действия начальника "Крестов"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Адвокаты Александра Эйвазова, бывшего секретаря Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга направили жалобу на действия начальника ФКУ СИЗО-1 "Кресты" Вадима Львова в прокуратуру Санкт-Петербурга. Об этом сообщил адвокат Эйвазова Иван Павлов, руководитель Команды 29.

Поводом к жалобе стал отказ Львова направить Александра Эйвазова, страдающего от приступов бронхиальной астмы, на медицинское освидетельствование.

"Несмотря на то, что у моего подзащитного бронхиальная астма в тяжелой форме, которая сопровождается серьезными приступами, медицинская помощь в СИЗО ему фактически не оказывается, - прокомментировал подачу жалобы Павлов. - Врач приходит через несколько часов после приступа и отказывается назначить медикаментозное лечение. Александр нуждается в госпитализации и для этого необходимо срочно провести медицинское освидетельствование. Мы обращались к руководству СИЗО с соответствующим заявлением, которое было проигнорировано, и теперь вынуждены обращаться в надзорную инстанцию".

Александр Эйвазов стал известен в связи с его заявлениями о злоупотреблениях в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга, где он работал у судьи Ирины Керро, известной по делу матери умершего 5-месячного ребенка Умарали Назарова. Через два месяца после начала работы Эйвазов уволился из суда по собственному желанию - он утверждает, что его заставили это сделать из-за конфликта с судьей. После увольнения бывший секретарь направил несколько десятков жалоб в МВД, СК, прокуратуру и др. органы о несоблюдении норм трудового законодательства, процессуальных нарушениях и неэтичном поведении некоторых должностных лиц суда.

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