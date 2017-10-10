Написавшую на лбу школьника "дурак" учительницу из Петербурга будут судить за оскорбление

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - На учительницу, написавшую слово "дурак" на лбу второклассника в Петербурге, возбуждено административное дело.

"В отношении учителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление), которое направлено для рассмотрения по существу в мировой суд", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе городской прокуратуры. Дело рассмотрит Мировой суд Санкт-Петербурга.

По данным ведомства, 21 сентября на одном из уроков в школе №684 учитель начальных классов шариковой ручкой написал ругательство на лбу ученика.

После проведения служебной проверки женщина была уволена, несмотря на то, что принесла извинения за свой поступок и примирилась с мамой мальчика.