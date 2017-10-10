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Генпрокуратура добилась взыскания 1,4 млрд руб. с "дочки" HSBC

По данным надзорного органа, через него предприниматель Уильям Браудер незаконно выводил активы из РФ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России добилась через суд взыскания долга перед бюджетом РФ в 1,4 млрд рублей у дочернего банка британского HSBC, через который предприниматель Уильям Браудер незаконно выводил активы из России. Об этом сообщил во вторник "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Арбитражный суд Калмыкии получил исполнительный лист, по которому взыскана в субсидиарном порядке с банка ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" задолженность в размере 1,4 млрд рублей, образовавшаяся перед российскими бюджетами всех уровней. ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" - дочерний банк британского HSBC, через который транснациональная преступная группа под руководством Браудера осуществляла вывод из России незаконных активов за рубеж", - сказал Куренной.

Он отметил, что в ноябре 2016 года одно из уголовных дел по факту совершения бывшим арбитражным управляющим ООО "Дальняя степь" А.Долженко пособнических действий в преднамеренном банкротстве названного ООО У.Браудером, И.Черкасовым и иными лицами было направлено в суд.

Одновременно был заявлен иск к банку ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)".

В Генпрокуратуре сообщили также, что приговором Элистинского городского суда Калмыкии Долженко признан виновным и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Решением апелляционной инстанции приговор оставлен без изменения.

Кроме того, в июле 2017 года с утвержденным обвинительным заключением в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении Браудера, Черкасова и иных лиц за совершение ими налоговых преступлений, преднамеренного банкротства ООО "Дальняя степь", в рамках которого потерпевшей стороной (ИФНС России) заявлены исковые требования на общую сумму 4,3 млрд рублей.

В настоящий момент на стадии судебного следствия прокурорами представляется совокупность доказательств стороны обвинения, сказал Куренной.

"Дальняя степь" фигурировала в различных уголовных делах, которые были связаны с финансовыми махинациями фонда Hermitage Capital. В рамках одного из них в 2013 году Тверской суд Москвы заочно осудил Браудера на девять лет лишения свободы за неуплату налогов на сумму более 522 млн. рублей только за один из налоговых периодов его деятельности в России.

В конце 1990-х годов Браудер создал в РФ одну из первых инвестиционных холдинговых компаний, которая специализировалась на скупке акций крупных российских компаний.

Теги: Уильям Браудер, Генпрокуратура РФ
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