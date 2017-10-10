Защита экс-секретаря суда Эйвазова подала жалобу на начальника "Крестов"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Защита Александра Эйвазова - бывшего секретаря одного из районных судов Санкт-Петербурга, арестованного по обвинению в воспрепятствовании суду, направила в прокуратуру жалобу на действия начальника СИЗО "Кресты". Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Иван Павлов, руководитель Команды 29.

Поводом к жалобе стал отказ главы "Крестов" Вадима Львова направить Эйвазова, страдающего от приступов бронхиальной астмы, на медицинское освидетельствование.

"Несмотря на то, что у моего подзащитного бронхиальная астма в тяжелой форме, которая сопровождается серьезными приступами, медицинская помощь в СИЗО ему фактически не оказывается", - сказал Павлов.

По его словам, врач приходит через несколько часов после приступа и отказывается назначить медикаментозное лечение. "Александр нуждается в госпитализации и для этого необходимо срочно провести медицинское освидетельствование. Мы обращались к руководству СИЗО с соответствующим заявлением, которое было проигнорировано, и теперь вынуждены обращаться в надзорную инстанцию", - отметил адвокат.

Эйвазову предъявлено обвинение по статье 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия). 24 сентября с санкции суда он был отправлен под арест на два месяца. Ранее он находился в розыске и был задержан в Краснодарском крае.

По версии следствия, 15 ноября 2016 года Эйвазов участвовал в качестве секретаря судебного заседания и фиксировал ход судебного следствия по уголовному делу в отношении подсудимого, обвиняемого в покушении на мошенничество.

"В соответствии с УПК РФ Эйвазов был обязан изготовить и подписать протокол данного судебного заседания в течение трех дней. Однако до 29 декабря 2016 года на почве личной неприязни к судье, рассматривающей по существу данное уголовное дело, желая отмены приговора, умышленно не изготовил и не подписал часть протокола судебного заседания", - сообщала пресс-служба Главного следственного управления СКР по Петербургу.

Между тем, международная правозащитная организация Amnesty International признала бывшего секретаря Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга узником совести. В заявлении Amnesty International отмечается, что "Александр Эйвазов является узником совести, который преследуется за осуществление своего права на свободу убеждений и их выражения, и должен быть немедленно освобожден".

Правозащитники указывают на то, что содержание в СИЗО серьезно угрожает здоровью арестанта, страдающего бронхиальной астмой, и требуют его немедленного освобождения из изолятора.

Эйвазов известен заявлениями в интернете и СМИ о злоупотреблениях в Октябрьском суде Петербурга. По данным открытых источников, конфликтом окончилась его работа с судьей Ириной Керро.