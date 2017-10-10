Четверо рабочих провалились под землю в Тамбове

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Следствие в Тамбове выясняет обстоятельства гибели землекопа во время рытья траншеи.

"Сегодня в Тамбове в обеденное время рабочие производили работы по разрытию траншеи для подведения коммуникаций к строящемуся дому по улице Астраханской. По предварительным данным, в результате обрушения земли четверо работников оказались под завалами", - сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СКР по Тамбовской области.

Троим удалось выбраться. Четвертый - мужчина, 1965 года рождения - погиб.

Проводится доследственная проверка.