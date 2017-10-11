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Медведев рассказал о роли марокканских мандаринов в жизни россиян

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев накануне своего визита в Марокко написал статью, в которой дружелюбно называет главный символ этой страны для россиян - ромбик этикетки "Maroc" на мандаринах.

"В России сложно найти человека, который с теплом не вспоминал бы Марокко каждый Новый года, глядя на знакомый с детства "ромбик" этикетки на мандаринах", - таким словами Медведев начинает свою статью, опубликованную в газете "Аль-Ахбар".

Медведев вспоминает, как "несколько поколений советских, а затем российских детей находили его (этот значок) на апельсинах и мандаринах - тех фруктах, которые появляются в магазинах в холодную русскую зиму и от того кажутся особенно сладкими". "Нередко именно они украшают стол в Новый год - самый любимый нашим народом праздник. Поэтому неудивительно, что со временем этот ромбик стал своего рода символом российско-марокканской дружбы, знаком позитивного восприятия и симпатии к вашей стране", - отметил глава правительства.

В статье премьер делится мыслями о том, что значит эта страна для России и на каком этапе сейчас находятся двусторонние отношения.

В заключение он обращается еще к одному символу, который ассоциируется у жителей России с Марокко. "Действие шедевра кинематографа ХХ века "Касабланка", происходит именно в вашей стране. Всякий любитель кино знает финальную фразу выдающегося фильма: "Думаю, что это начало прекрасной дружбы", - пишет премьер.

Он подчеркивает, что "дружбы России и Марокко началась давно, и есть все основания полагать, что она будет только крепнуть и развиваться на благо народов обеих стран".

Теги: Дмитрий Медведев, Марокко
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