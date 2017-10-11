Хабаровск окутало дымом от пожаров в соседних регионах

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Хабаровск и два района края заволокло дымом от природных пожаров в соседних регионах, воздух станет чище через сутки.

"Ветер сейчас стих, и в Хабаровске происходит накопление дыма от возгораний в Еврейской автономной области, Амурской области, не исключено, что и от пожаров в Приморье. Накануне дым сносило западным ветром на восток, и он не концентрировался", - сообщила агентству "Интерфакс" начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

Она добавила, что задымление также фиксируется в Бикинском и Вяземском районах Хабаровского края.

"Дым будет ощущаться сегодня в течение всего дня. Завтра с усилением западного ветра ситуация изменится. Возможно также пройдет небольшой дождь, который притушит действующие термоточки", - сказала Брынцева.

Она уточнила, что в Хабаровском крае зарегистрировано три термоточки, столько же - в Еврейской автономной, девять - в Амурской области.

Как сообщила агентству начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Дальневосточного Гидрометцентра Татьяна Гусева, по результатам исследований превышений по оксиду углерода в воздухе пока не обнаружено.