Почти 100 тысяч региональных законов оказались принятыми в нарушение федеральных норм

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Власти субъектов сокращали траты на здравоохранение, образование и лишали граждан льгот

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ в первой половине 2017 года выявила в российских регионах и муниципалитетах 94,2 тыс. законов и постановлений, противоречащих федеральным нормам; результаты проверки направлены в министерство экономического развития РФ, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

"Власти субъектов незаконно снижали расходы на здравоохранение и образование, лишали бюджетников льгот по ЖКХ. В десяти регионах выявлено нецелевое расходование бюджетных средств. Также прокуроры обнаружили срыв сроков выполнения программы развития Крыма и Севастополя", - говорится в публикации.

Как рассказал изданию Куренной, проводившаяся в первой половине 2017 года проверка показала, что "региональные и муниципальные чиновники повсеместно составляют противоречащие федеральному законодательству правовые акты", что приводит к нарушению прав граждан.

"Основными причинами нарушения закона в области нормотворчества остаются недостаточный уровень квалификации, нехватка кадров, динамично развивающееся законодательство и большой объем принимаемых актов. (...) Принятые прокурорами меры в сфере нормотворчества помогли восстановить законные права граждан и юридических лиц", - отметил официальный представитель Генпрокуратуры.

По его словам, министерству экономического развития РФ рекомендовано проконтролировать соблюдение региональными и муниципальными властями федерального законодательства.

В Минэкономразвития изданию сообщили, что проанализируют результаты проверки Генпрокуратуры.

Теги: Генпрокуратура
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