Вандалы выкопали больше двадцати елей у Мемориала Славы в Барнауле

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Полиция в Барнауле (Алтайский край) разыскивает причастных к похищению елей, высаженных у Мемориала Славы, сообщает в среду пресс-центр мэрии города.

"В сквере у Мемориала Славы неизвестные похитили 22 молодых елочки. Инцидент произошел в ночь на 11 октября в одной из внутренних аллей сквера. Полиция производит следственные действия на месте происшествия. Деревья могли быть похищены с целью продажи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 сентября возле мемориала приступили к посадкам елей. Обновлялась зеленая изгородь по периметру комплекса и внутри мемориала, вдоль аллей. Работы были закончены 8 октября.