ФСБ раскрыла ячейку исламистской террористической организации в Крыму

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность бахчисарайской ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами", сообщает в среду пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю в отношении шестерых ее членов возбуждено уголовное дело по ч.1-2 ст. 205.5 ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации")", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.