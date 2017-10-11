Четырех украинцев заочно арестовали в России по делу о нападении на дипучреждения РФ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) установил причастность четырех граждан Украины к нападениям на диппредставительства РФ в Киеве и Львове в 2014-2016 годах, они заочно арестованы и объявлены в международный розыск, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"На основании собранных следствием доказательств, в том числе, видеозаписей, полученных из открытых источников, и результатов судебных экспертиз, вынесены постановления о привлечении указанных лиц в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.360 УК РФ (нападение на учреждение, которое пользуется международной защитой)", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

По ее словам, обвинение заочно предъявлено украинцам Владимиру Романцову, Алексею Бакая, Владимиру Назаренко и народному депутату Верховной рады Украины VIII созыва Владимиру Парасюку.

"Указанные лица объявлены в международный розыск, и по ходатайству следствия судом в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.