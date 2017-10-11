Самолет Ан-24 задымился в аэропорту Иркутска

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Ангара" в среду поменяла воздушное судно для вылета из Иркутска в райцентр Усть-Кут после появления дыма в салоне самолета, сообщили "Интерфаксу" пресс-службе авиакомпании.

"Сегодня на рейсе Иркутск-Усть-Кут на борту самолета Ан-24 после произведения технического обслуживания появился дым. Возможной причиной его появления в пассажирском салоне могло стать попадание смазки на элементы кондиционирования", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что технический персонал "Ангары" выполнил осмотр воздушного судна и произвел повторный запуск двигателей.

"При повторном запуске двигателей эффект возникновения дыма не проявился. Пассажиры рейса уже отправлены в Усть-Кут резервным судном", - добавил представитель авиакомпании.

Сами пассажиры рейса выложили на видеохостинг Youtube короткую запись диалога со стюардессой Ан-24, которая пыталась успокоить их при появлении дыма в салоне. Пассажиры при этом заявили, что отказываются лететь на таком судне.