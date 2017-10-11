ВМС США отстранили от службы командование попавшего в аварию эсминца "Джон Маккейн"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Два представителя командования эсминца "Джон Маккейн", ранее серьезно пострадавшего от столкновения с танкером, отстранены от службы, говорится в официальном заявлении Седьмого флота ВМС США.

Согласно заявлению, командир Седьмого флота, вице-адмирал Фил Сойер отстранил капитана эсминца "Джон Маккейн" Альфредо Санчеса и старшего офицера Джесси Санчеса от службы в связи с "утратой доверия".

В заявлении также говорится, что офицер Санчес "проявил недальновидность", а капитан Санчес "продемонстрировал неэффективное руководство курсом подготовки экипажа корабля".

"Несмотря на то, что расследование продолжается, очевидно, что столкновение можно было предотвратить", - отмечается в заявлении.

Столкновение эсминца ВМС США "Джон Маккейн" с танкером произошло 21 августа в районе Малаккского пролива. В результате столкновения погибли десять американских моряков.

Эсминец "Джон Маккейн" назван в честь Джона Маккейна-младшего и Джона Маккейна-старшего, двух адмиралов флота Соединенных Штатов. Эти адмиралы приходятся, соответственно, отцом и дедом сенатору от Республиканской партии Джону С. Маккейну.