Госдума повысила штрафы не пропустившим пешеходов на "зебре" водителям

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон о повышении до 2,5 тысяч рублей штрафа водителям, не пропустившим пешеходов на "зебре".

Принятый закон увеличивает административную ответственность водителей, не пропустивших пешеходов, велосипедистов и иных участников дорожного движения, пользующихся преимуществом. Штраф устанавливается в размере от 1500 до 2500 рублей (сейчас фиксированная сумма - 1500 рублей).

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев ранее напомнил, что это уже вторая волна повышения штрафа для водителей за подобные нарушения.

"Мы помним с вами безумные 90-е годы, когда пешеход боязливо стоял на "зебре" и ждал момента, когда ему удастся перебежать. Машины ехали, практически не останавливаясь. Ужесточение штрафов, хотя раздавались критические слова по этому поводу, тем не менее, себя оправдало", - сказал он.

"Но началась вторая волна, подняли голову автомобильные хулиганы. Теперь размер штрафа ещё увеличивается, он будет от 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей в зависимости от тяжести ситуации, от тяжести вины того, кто не пропустил пешехода, не пропустил велосипедиста. Одним словом, показал себя как хам на дороге", - добавил он.

По словам депутата, закон направлен на борьбу с такими автохамами.