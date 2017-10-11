Прокуратура обжаловала приговор экс-замминистру Минкультуры Пирумову

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура обжаловала приговор бывшему замминистра культуры РФ Григорию Пирумову, которого Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 1,5 годам колонии, но освободил от наказания в связи с отбытием этого срока во время ареста.

"Апелляционное представление прокуратуры на приговор в отношении Пирумова и других фигурантов дела поступило в суд. Дата рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена", - сообщила "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь суда Евгения Горохова.

Прокуратура просит отменить приговор в части наказания, которое она считает слишком мягким.

Ранее на этой неделе Дорогомиловский суд Москвы приговорил Пирумова к полутора годам лишения свободы по делу о хищениях при реставрации объектов культурного наследия, но освободил экс-замминистра в зале суда, так как он уже отбыл этот срок.

Такое же решение было вынесено в отношении еще четырех фигурантов дела: директора управления имуществом и инвестполитики Минкультуры Бориса Мазо, главы государственного предприятия "Центр реставрации" (подведомственного министерству культуры) Олега Иванова, руководителя проектов ЗАО "Балтстрой" Владимира Сванбека и главы ФГУБ "Дирекция по строительству и реставрации" Минкультуры Бориса Цагараева.

Также суд снял арест со всех счетов фигурантов дела. При этом Пирумову было назначено дополнительное наказание - штраф в размере 400 тысяч рублей, Иванову и Мазо - штраф в размере 200 тысяч рублей с каждого. Еще трех фигурантов приговорили к условным срокам лишения свободы.

По версии следствия, Пирумов и его подельники нанесли ущерб в размере не менее 100 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, в том числе Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости. Также в материалах дела содержатся сведения о хищении при реставрации Крепости Фридриха Великого в Калининградской области и усадьбы фабриканта Асеева в Тамбовской области.

Все обвиняемые, включая экс-замминистра культуры, заявили ходатайства о рассмотрении их дела в особом порядке.