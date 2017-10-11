Бывший топ-менеджер Маст-банка Чеметов осужден на 4,5 года по обвинению в хищении

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы в среду приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима бывшего исполняющего обязанности председателя правления Маст-банка Александра Чеметова за хищение миллиардов рублей кредитной организации. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса".

"Признать Чеметова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное в особо крупном размере), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласила приговор судья Вероника Сиратегян.

Как сообщалось, в ходе прений сторон гособвинение просило назначить Чеметову четыре с половиной года колонии общего режима.

Процесс по делу экс-банкира проходил в особом порядке судопроизводства, так как он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Судом было установлено , что в 2013-2015 годах Чеметов, действуя в составе организованной группы, в которую входили руководители и иные сотрудники Маст-банка, совершил присвоение денежных средств кредитной организации на сумму более 5,6 млрд рублей.

Схема хищения заключалась в выдаче подконтрольным им юридическим лицам в банке заведомо невозвратных, необеспеченных залоговым имуществом среднесрочных кредитов в особо крупных размерах, перечислении кредитных денежных средств на ссудные и расчетные счета указанных организаций и последующем переводе денежных средств на счета других подконтрольных юридических лиц с целью сокрытия преступления.

Как сообщалось, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Маст-банка 24 июня 2015 года. В связи с проведением высокорискованной кредитной политики и неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, Маст-банк не исполнял обязательства перед вкладчиками. Кроме того, исполнение банком требования надзорного органа о формировании резервов на возможные потери привело к критическому снижению достаточности собственных средств (капитала). Одновременно кредитная организация представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, говорилось в сообщении ЦБ.

Помимо этого, банк неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме и сомнительные транзитные операции.

Маст-банк по итогам I квартала 2015 года занимал 164-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России на 1 июня того же года по величине активов эта кредитная организация занимала 189-е место в банковской системе РФ.