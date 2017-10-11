В шорт-лист новогоднего эфира "Первого" вышли "Грибы" и Jah Khalib

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Первый канал запустил в "Одноклассниках" голосование за исполнителей, которые выступят в новогоднем эфире телеканала, в шорт-лист вошли группа "Грибы "и рэпер Jah Khalib.

"В "Одноклассниках" стартовало голосование за исполнителей, которые станут хедлайнерами новогоднего эфира главного телеканала страны. В официальной группе канала доступно приложение "Твои звезды на Первом". С помощью него пользователи могут выбрать из предложенного шорт-листа до трех любимых исполнителей, которых они хотят видеть на телеэкране в ночь с 31 декабря 2017 на 1 января 2018", - говорится в сообщении Первого канала в аккаунте в "Одноклассниках".

По информации канала, шорт-лист исполнителей составлен на основе рейтинга популярности исполнителей в этой соцсети.

"В "Топ-60" вошли певцы и группы, чьи треки чаще всего слушают пользователи ОК. Среди них есть как постоянные участники новогодних телеэфиров (Полина Гагарина, Ирина Дубцова и Ани Лорак), так и новички, среди которых группы "Грибы", "Время и Стекло", Jan Khalib и Мот, IOWA и другие", - отмечается в сообщении.

Каждый пользователь может также вписать имя еще одного исполнителя, которого не оказалось в списке, уточняется в релизе.

Голосование продлится до 30 октября.