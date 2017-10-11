Большинство россиян заявили о способности Путина обеспечить стабильность в стране

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Социологические исследования ВЦИОМ показали, что большинство россиян считает нынешний курс российского руководства способным обеспечить стабильность и проведение реформ в стране, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Так, 90% респондентов на вопрос: "На Ваш взгляд, президент Путин способен или не способен обеспечить стабильность в стране?", ответили положительно.

Более 70% респондентов дали положительный ответ на вопрос: "На Ваш взгляд, президент Путин способен или не способен обеспечить реформы в стране?"

Исследования проводились в октябре.