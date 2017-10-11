Воспитатели дома милосердия под Ярославлем осуждены за издевательства над детьми

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ростовский районный суд вынес приговор по делу об издевательствах над детьми и гибели ребенка в селе Мосейцево Ярославской области, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Перед судом предстали основательница "Угоднического дома милосердия" Людмила Любимова, а также две ее подруги Гузель Семенова и Руфа Гусманова, принимавшие участие в воспитании детей.

"Гусмановой назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Семеновой - 5 лет и 6 месяцев. Любимой - 5 лет колонии", - сказал представитель суда.

Таким образом, суд поддержал позицию гособвинения.

Защитники подсудимых заявили о намерении обжаловать приговор.

Женщины обвинялись в совершении ряда умышленных преступлений в отношении детей: истязании (пп."а, г, е" ч.2 ст.117 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ).

В свою очередь в следственном управлении СКР по Ярославской области "Интерфаксу" уточнили, что сейчас суд рассматривает дело в отношении бывшего начальника отдела опеки и попечительства Ростовского района.

"По данным следствия, несмотря на наличие многочисленных фактов, свидетельствующих о непосредственной угрозе жизни и здоровью детей, она не приняла со своей стороны исчерпывающих и адекватных мер реагирования. Уголовное дело по статье о халатности рассматривается судом", - сказали в СУ СКР.

Как сообщалось, Любимова в 2007 году удочерила шесть девочек и воспитывала их согласно своим религиозным представлениям.

Все обвиняемые на протяжении пяти лет систематически избивали детей деревянными прутьями, шнурами от бытовых приборов и палками. В ноябре 2014 года в результате побоев одна из девочек погибла. Приемная мать тогда заявляла, что ребенок скончался в результате несчастного случая, упав с печи в подвал.

Рассмотрение дела в Ростовском районном суде началось в феврале 2016 года.