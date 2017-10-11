В Кремле запустили всероссийский конкурс по отбору в кадровый резерв управленцев

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента РФ запускает Всероссийский конкурс "Лидеры России", победители которого войдут в кадровый резерв управленцев, сообщил первый замруководителя администрации Сергей Кириенко.

"Открыто окно в управленческую элиту завтрашнего дня. Кто-то может бесконечно, сидя на диване, жаловаться, что вот я такой талантливый не могу самореализоваться, нет открытых вертикальных лифтов. Вот открытый вертикальный лифт с мощной государственной поддержкой. Теперь все зависит от каждого такого человека", - сказал Кириенко в среду журналистам.

Он отметил, что запуск этого конкурса - прямое выполнение поручения президента РФ, "продолжение его последовательной политики на развитие, поддержку наиболее перспективных граждан нашей страны".

По словам С.Кириенко, "главная задача заключается в том, чтобы государство поддерживало, продвигало людей не по блату, не по тому, что родственники, какие возможности лоббирования и не по количеству денег, которые есть у этих людей и их семьи, а исключительно по их профессиональным, личностным качествам, трудолюбию и потенциалу", - заявил он.

Первый замглавы администрации отметил, что конкурс будет проходить на регулярной основе, а принять в нем участие могут не только чиновники. "Это не обязательно управленцы на государственной службе, нет такого ограничения. Это могут быть управленцы из частного бизнеса, государственных компаний, из социальной сферы - директор школы или главврач больницы", - сказал Кириенко.

По его словам, единственным ограничением для граждан РФ является возраст и стаж управленческой работы: возраст до 50 лет с опытом управления не менее 5 лет, а для людей младше 35 лет - не менее 2 лет работы на управленческой должности.

"Мы понимаем, что все участники проекта, начиная с участников в регионах, конечно, попадают в определённый пул кадрового резерва. (...) Мы исходим из того, что даже человек, который не прошел в российский финал, а попал в окружной финал, это уже перспективные и талантливые люди, мотивированные. (...) Считаем, что эти люди будут попадать в более пристальное внимание на уровне регионов", - отметил Кириенко.

Он добавил, что "из победителей мы будем отбирать второй поток программы обучения Высшей школы госуправления в РАНХиГСе, из первого потока которой довольно большое количество людей были выбраны президентом для назначений в том числе и на руководящие региональные посты", отметив, что обучение является только добровольным.

Первый замглавы администрации подчеркнул, что это не конкурс на замещение должностей. "У нас нет обязательств потрудоустройству участника конкурса", - сказал он.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", Кириенко высказал мнение, что "между регионами и компаниями развернется неформальное состязание по количеству финалистов и победителей".

Вместе с тем, он не считает, что компании потеряют успешных менеджеров, которым могут предложить новую работу. "Лидеры получат возможность карьерного роста внутри компании, если она заботится о развитии своих сотрудников", - сказал Кириенко.

Конкурс "Лидеры России" реализует комиссия при президенте РФ по вопросам государственной службе и резерва управленческих кадров под руководством руководителя администрации президента Антона Вайно, а оператором является Высшая школа госуправления РАНХиГС.

Этапы отбора

Отбор будет проходить в несколько этапов. Все желающие могут до 6 ноября подать заявку, заполнив анкету на сайте конкурса.

Первый этап представляет собой онлайн тестирование.

По его итогам будет проведен очный этап. "Мы заранее всех участников предупреждаем, что элементы (онлайн) тестов на очном этапе будут без предупреждения включаться в отбор и испытание", - предупредил Кириенко.

Третий этап представляет собой - очные полуфиналы во всех восьми федеральных округах. "Мы исходим из того, что участников может быть достаточно много. (...) На полуфиналы мы предполагаем порядка 2 тысяч 400 человек, чтобы отобрать порядка 300 человек на федеральный уровень",- сказал Кириенко.

По его словам, полуфиналы в округах запланированы на конец ноября - декабрь, а в январе - феврале 2018 года - московский финал.

По итогам финала, который состоится в столице, из 300 будут отобраны 100 лучших управленцев.

Приз финалистам

Все, кто попал в финал, получает индивидуальный образовательный грант в размере 1 млн рублей, которые человек может потратить на повышение своей квалификации в любом российском вузе. "Это примерная стоимость МВА в самом лучшем учебном заведении", - пояснил Кириенко, добавив, что потрачены деньги могут быть не только на курс бизнес-администрирования.

Кириенко отметил, что в ходе конкурса участники по результатам тестирования получат рекомендации от лучших HR-специалистов по собственному профессиональному росту.

"Эти наставники проекта будут из состава победителей выбирать несколько, с которыми они на протяжении года будут работать - тратить свое личное время, чтобы передать опыт, помочь развиваться, эффективнее набирать управленческие компетенции", - рассказал Кириенко.