Главные новости
В миреМинобороны РФ получило снимки техники боевиков рядом с базой США в СирииВ миреТрамп заявил о желании увеличить ядерный арсенал США в 10 разЭкономикаВ России собрались ограничить сумму покупки криптовалют
В России

В Кремле запустили всероссийский конкурс по отбору в кадровый резерв управленцев

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента РФ запускает Всероссийский конкурс "Лидеры России", победители которого войдут в кадровый резерв управленцев, сообщил первый замруководителя администрации Сергей Кириенко.

"Открыто окно в управленческую элиту завтрашнего дня. Кто-то может бесконечно, сидя на диване, жаловаться, что вот я такой талантливый не могу самореализоваться, нет открытых вертикальных лифтов. Вот открытый вертикальный лифт с мощной государственной поддержкой. Теперь все зависит от каждого такого человека", - сказал Кириенко в среду журналистам.

Он отметил, что запуск этого конкурса - прямое выполнение поручения президента РФ, "продолжение его последовательной политики на развитие, поддержку наиболее перспективных граждан нашей страны".

По словам С.Кириенко, "главная задача заключается в том, чтобы государство поддерживало, продвигало людей не по блату, не по тому, что родственники, какие возможности лоббирования и не по количеству денег, которые есть у этих людей и их семьи, а исключительно по их профессиональным, личностным качествам, трудолюбию и потенциалу", - заявил он.

Первый замглавы администрации отметил, что конкурс будет проходить на регулярной основе, а принять в нем участие могут не только чиновники. "Это не обязательно управленцы на государственной службе, нет такого ограничения. Это могут быть управленцы из частного бизнеса, государственных компаний, из социальной сферы - директор школы или главврач больницы", - сказал Кириенко.

По его словам, единственным ограничением для граждан РФ является возраст и стаж управленческой работы: возраст до 50 лет с опытом управления не менее 5 лет, а для людей младше 35 лет - не менее 2 лет работы на управленческой должности.

"Мы понимаем, что все участники проекта, начиная с участников в регионах, конечно, попадают в определённый пул кадрового резерва. (...) Мы исходим из того, что даже человек, который не прошел в российский финал, а попал в окружной финал, это уже перспективные и талантливые люди, мотивированные. (...) Считаем, что эти люди будут попадать в более пристальное внимание на уровне регионов", - отметил Кириенко.

Он добавил, что "из победителей мы будем отбирать второй поток программы обучения Высшей школы госуправления в РАНХиГСе, из первого потока которой довольно большое количество людей были выбраны президентом для назначений в том числе и на руководящие региональные посты", отметив, что обучение является только добровольным.

Первый замглавы администрации подчеркнул, что это не конкурс на замещение должностей. "У нас нет обязательств потрудоустройству участника конкурса", - сказал он.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", Кириенко высказал мнение, что "между регионами и компаниями развернется неформальное состязание по количеству финалистов и победителей".

Вместе с тем, он не считает, что компании потеряют успешных менеджеров, которым могут предложить новую работу. "Лидеры получат возможность карьерного роста внутри компании, если она заботится о развитии своих сотрудников", - сказал Кириенко.

Конкурс "Лидеры России" реализует комиссия при президенте РФ по вопросам государственной службе и резерва управленческих кадров под руководством руководителя администрации президента Антона Вайно, а оператором является Высшая школа госуправления РАНХиГС.

Этапы отбора

Отбор будет проходить в несколько этапов. Все желающие могут до 6 ноября подать заявку, заполнив анкету на сайте конкурса.

Первый этап представляет собой онлайн тестирование.

По его итогам будет проведен очный этап. "Мы заранее всех участников предупреждаем, что элементы (онлайн) тестов на очном этапе будут без предупреждения включаться в отбор и испытание", - предупредил Кириенко.

Третий этап представляет собой - очные полуфиналы во всех восьми федеральных округах. "Мы исходим из того, что участников может быть достаточно много. (...) На полуфиналы мы предполагаем порядка 2 тысяч 400 человек, чтобы отобрать порядка 300 человек на федеральный уровень",- сказал Кириенко.

По его словам, полуфиналы в округах запланированы на конец ноября - декабрь, а в январе - феврале 2018 года - московский финал.

По итогам финала, который состоится в столице, из 300 будут отобраны 100 лучших управленцев.

Приз финалистам

Все, кто попал в финал, получает индивидуальный образовательный грант в размере 1 млн рублей, которые человек может потратить на повышение своей квалификации в любом российском вузе. "Это примерная стоимость МВА в самом лучшем учебном заведении", - пояснил Кириенко, добавив, что потрачены деньги могут быть не только на курс бизнес-администрирования.

Кириенко отметил, что в ходе конкурса участники по результатам тестирования получат рекомендации от лучших HR-специалистов по собственному профессиональному росту.

"Эти наставники проекта будут из состава победителей выбирать несколько, с которыми они на протяжении года будут работать - тратить свое личное время, чтобы передать опыт, помочь развиваться, эффективнее набирать управленческие компетенции", - рассказал Кириенко.

Теги: РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Суд счел законным признание британской "Открытой России" нежелательной в РФ организациейСуд счел законным признание британской "Открытой России" нежелательной в РФ организацией
Иск организации к Генпрокуратуре и Минюсту РФ был склоненПодробнее
Лидер Туркмении подарил Путину щенка алабая по кличке ВерныйЛидер Туркмении подарил Путину щенка алабая по кличке Верный
У российского президента уже есть две собаки - болгарская овчарка и акита-инуПодробнее
Самым популярным новостным сюжетом в соцсетях стало возвращение Саакашвили на УкраинуСамым популярным новостным сюжетом в соцсетях стало возвращение Саакашвили на Украину
"СКАН-Интерфакс" проанализировал инфоповоды из соцмедиа, ставшие первоисточником или частью крупных новостных сюжетов в СМИПодробнее
Совладелец "Юлмарта" Костыгин задержан на 48 часовСовладелец "Юлмарта" Костыгин задержан на 48 часов
Накануне стало известно, что в Петербурге следователи провели у него обыски по делу о мошенничествеПодробнее
Минюст получил от Совфеда рекомендации по ограничению работы зарубежных СМИ в РФМинюст получил от Совфеда рекомендации по ограничению работы зарубежных СМИ в РФ
В министерстве отметили, что российские законы и сейчас предусматривают санкции против иностранных корреспондентовПодробнее
Поклонская попросила Генпрокуратуру запретить деятельность "Христианского государства"Поклонская попросила Генпрокуратуру запретить деятельность "Христианского государства"
Заодно депутат потребовала отозвать прокатное удостоверение у "Матильды", которая, по ее мнению, побуждает людей к совершению правонарушенийПодробнее
"Роснефть" подала в суд на "Коммерсантъ" в воспитательных целях"Роснефть" подала в суд на "Коммерсантъ" в воспитательных целях
Нефтяная компания требует опровергнуть информацию и пока не требует компенсацииПодробнее
Верховный суд смягчил наказание осужденным за убийство НемцоваВерховный суд смягчил наказание осужденным за убийство Немцова
Из приговора всем пятерым заключенным исключили 100-тысячный штрафПодробнее
Балтфлот будет усилен двумя авиаполкамиБалтфлот будет усилен двумя авиаполками
По словам источника, это напрямую связано с усилением присутствия сил НАТО в соседних странахПодробнее
Младшеклассники будут раз в неделю играть в шахматыМладшеклассники будут раз в неделю играть в шахматы
Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что обязательные занятия для учеников 1-4 классов появятся в течение ближайших двух летПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 октября6 фото
10 октября
Фотохроника 10 октября
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМинобороны РФ получило снимки техники боевиков рядом с базой США в СирииВ миреТрамп заявил о желании увеличить ядерный арсенал США в 10 разЭкономикаВ России собрались ограничить сумму покупки криптовалютВ миреСуд в Греции согласился выдать Винника РоссииКультураBAFTA приостановила членство Харви Вайнштейна в академииЭкономикаEbay оценила потери бюджета от введения НДС для иностранных онлайн-ритейлеров

ФАС проведет проверку ценообразования на новые модели iPhone

ФАС проведет проверку ценообразования на новые модели iPhoneВ ведомство поступили жалобы Подробнее

Подозреваемый в убийстве шведской журналистки датчанин отказался общаться со следствием

Из-за видео с избиением двух девочек в Смоленской области начата проверка

В Минспорта назвали Родченкова надоевшим медийным персонажем

"КАМАЗ-мастер" отправит четыре экипажа для участия в ралли "Дакар-2018"

Возле Антарктиды через 40 лет снова открылась огромная полынья

Возле Антарктиды через 40 лет снова открылась огромная полыньяУченые пока не могут объяснить причины возникновения полыньи в сотнях километрах от границы льда и моря Подробнее

BAFTA приостановила членство Харви Вайнштейна в академии

BAFTA приостановила членство Харви Вайнштейна в академииНесколько актрис, в том числе Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли, обвинили голливудского продюсера в домогательствах Подробнее

Судебный допрос Белых завершен

Российский философ Рябов получил в Белоруссии шесть суток ареста за хулиганство

В Кремле запустили всероссийский конкурс по отбору в кадровый резерв управленцев

В России собрались ограничить сумму покупки криптовалют

В России собрались ограничить сумму покупки криптовалютПо словам замминистра финансов Алексея Моисеева, соответствующее предложение "концептуально поддержано" Подробнее

Дума в I чтении одобрила усиление ответственности за хищения с банковских счетов

В СБУ заявили о предотвращении теракта на вокзале в Мариуполе

Еще три активиста оштрафованы в Перми за протестную акцию в поддержку оппозиции

В Думе предложили финансировать лечение редких болезней из федерального бюджета

Неподалеку от главного отделения полиции в Дамаске прогремели взрывы

Недельная инфляция в РФ осталась на нуле

В Испании изучат возможность реформы конституции для завершения кризиса с Каталонией

В Испании изучат возможность реформы конституции для завершения кризиса с КаталониейПо данным оппозиции, будет решаться вопрос о том, каким образом "Каталония может остаться в составе Испании, а не покинуть ее" Подробнее

Воспитатели дома милосердия под Ярославлем осуждены за издевательства над детьми

В ДНР опровергли причастность к подготовке теракта в Мариуполе

Пожар на территории Покровского собора в Барнауле потушен

Россия второй раз за месяц отправила гумпомощь пострадавшей от "Ирмы" Кубе

Минфин и ЦБ до конца года подготовят законопроект по регулированию криптовалют

Полотна современных российских художников выставят на торгах в Лондоне

Источник сообщил о возможной смене губернатора Псковской области

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции