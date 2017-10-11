Судебный допрос Белых завершен

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы завершил допрос бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в коррупции, передаёт корреспондент "Интерфакса".

На заседании в среду государственный обвинитель Марина Дятлова задала Белых оставшиеся у нее из порядка 100 вопросов. Кроме того, экс-губернатор закончил свое собственное выступление по существу уголовного дела.

В настоящее время суд приступает к допросу невесты экс-губернатора - Екатерины Реферт, которая проходит свидетелем по его делу и с которой Белых не может заключить брак до ее допроса в рамках судебного следствия.

По версии следствия, в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил две взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на 600 тыс. евро. За это, полагает следствие, губернатор помогал АО "Нововятский лыжный комбинат" (НЛК) и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания", а также оказывал общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области.

Белых и был задержан 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. На следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

Процесс по делу экс-губернатора начался 22 августа. Белых отрицает свою вину и считает себя жертвой провокации спецслужб.