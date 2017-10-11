В России Допинг в российском спорте

В Минспорта назвали Родченкова надоевшим медийным персонажем

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков стал медийным персонажем, который всем надоел, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Он (Родченков) ведет колонку, снимает фильмы, человек вышел в медийное пространство, хотя, когда он работал в России, то за ним не замечалось желания быть медийной персоной. Весь мир уже привык к его заявлениям, он поднадоел. Он делает интересные предположения, и теперь это рассматривается как детективный роман", - сказал Колобков в среду в эфире радиостанции "Спорт ФМ".

Министр добавил, что к Родченкову и автору доклада о спортивном допинге в России Ричарду Макларену обращался Следственный комитет, России, однако те отказались сотрудничать.

Колобков также сообщил, что за последний год менее 1% допинг-проб, взятых у российских спортсменов, дали положительный результат.

"За год 0,6% проб показали положительный результат. Наши спортсмены многократно тестируются по линиям международных организаций и ВАДА. Сейчас РУСАДА получило право планировать и проводить тестирование", - сказал Колобков.

"ВАДА провела аудит РУСАДА, на комиссии по соответствию они рассмотрят результаты этого аудита", - отметил министр, добавив, что сейчас приостановлены лицензии семи антидопинговых организаций мира.

Теги: Григорий Родченков, Павел Колобков.
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Суд счел законным признание британской "Открытой России" нежелательной в РФ организациейСуд счел законным признание британской "Открытой России" нежелательной в РФ организацией
Иск организации к Генпрокуратуре и Минюсту РФ был склоненПодробнее
Лидер Туркмении подарил Путину щенка алабая по кличке ВерныйЛидер Туркмении подарил Путину щенка алабая по кличке Верный
У российского президента уже есть две собаки - болгарская овчарка и акита-инуПодробнее
Самым популярным новостным сюжетом в соцсетях стало возвращение Саакашвили на УкраинуСамым популярным новостным сюжетом в соцсетях стало возвращение Саакашвили на Украину
"СКАН-Интерфакс" проанализировал инфоповоды из соцмедиа, ставшие первоисточником или частью крупных новостных сюжетов в СМИПодробнее
Совладелец "Юлмарта" Костыгин задержан на 48 часовСовладелец "Юлмарта" Костыгин задержан на 48 часов
Накануне стало известно, что в Петербурге следователи провели у него обыски по делу о мошенничествеПодробнее
Минюст получил от Совфеда рекомендации по ограничению работы зарубежных СМИ в РФМинюст получил от Совфеда рекомендации по ограничению работы зарубежных СМИ в РФ
В министерстве отметили, что российские законы и сейчас предусматривают санкции против иностранных корреспондентовПодробнее
Поклонская попросила Генпрокуратуру запретить деятельность "Христианского государства"Поклонская попросила Генпрокуратуру запретить деятельность "Христианского государства"
Заодно депутат потребовала отозвать прокатное удостоверение у "Матильды", которая, по ее мнению, побуждает людей к совершению правонарушенийПодробнее
"Роснефть" подала в суд на "Коммерсантъ" в воспитательных целях"Роснефть" подала в суд на "Коммерсантъ" в воспитательных целях
Нефтяная компания требует опровергнуть информацию и пока не требует компенсацииПодробнее
Верховный суд смягчил наказание осужденным за убийство НемцоваВерховный суд смягчил наказание осужденным за убийство Немцова
Из приговора всем пятерым заключенным исключили 100-тысячный штрафПодробнее
Балтфлот будет усилен двумя авиаполкамиБалтфлот будет усилен двумя авиаполками
По словам источника, это напрямую связано с усилением присутствия сил НАТО в соседних странахПодробнее
Младшеклассники будут раз в неделю играть в шахматыМладшеклассники будут раз в неделю играть в шахматы
Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что обязательные занятия для учеников 1-4 классов появятся в течение ближайших двух летПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 октября6 фото
10 октября
Фотохроника 10 октября
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМинобороны РФ получило снимки техники боевиков рядом с базой США в СирииВ миреТрамп заявил о желании увеличить ядерный арсенал США в 10 разЭкономикаВ России собрались ограничить сумму покупки криптовалютВ миреСуд в Греции согласился выдать Винника РоссииКультураBAFTA приостановила членство Харви Вайнштейна в академииЭкономикаEbay оценила потери бюджета от введения НДС для иностранных онлайн-ритейлеров

ФАС проведет проверку ценообразования на новые модели iPhone

ФАС проведет проверку ценообразования на новые модели iPhoneВ ведомство поступили жалобы Подробнее

Подозреваемый в убийстве шведской журналистки датчанин отказался общаться со следствием

Из-за видео с избиением двух девочек в Смоленской области начата проверка

В Минспорта назвали Родченкова надоевшим медийным персонажем

"КАМАЗ-мастер" отправит четыре экипажа для участия в ралли "Дакар-2018"

Возле Антарктиды через 40 лет снова открылась огромная полынья

Возле Антарктиды через 40 лет снова открылась огромная полыньяУченые пока не могут объяснить причины возникновения полыньи в сотнях километрах от границы льда и моря Подробнее

BAFTA приостановила членство Харви Вайнштейна в академии

BAFTA приостановила членство Харви Вайнштейна в академииНесколько актрис, в том числе Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли, обвинили голливудского продюсера в домогательствах Подробнее

Судебный допрос Белых завершен

Российский философ Рябов получил в Белоруссии шесть суток ареста за хулиганство

В Кремле запустили всероссийский конкурс по отбору в кадровый резерв управленцев

В России собрались ограничить сумму покупки криптовалют

В России собрались ограничить сумму покупки криптовалютПо словам замминистра финансов Алексея Моисеева, соответствующее предложение "концептуально поддержано" Подробнее

Дума в I чтении одобрила усиление ответственности за хищения с банковских счетов

В СБУ заявили о предотвращении теракта на вокзале в Мариуполе

Еще три активиста оштрафованы в Перми за протестную акцию в поддержку оппозиции

В Думе предложили финансировать лечение редких болезней из федерального бюджета

Неподалеку от главного отделения полиции в Дамаске прогремели взрывы

Недельная инфляция в РФ осталась на нуле

В Испании изучат возможность реформы конституции для завершения кризиса с Каталонией

В Испании изучат возможность реформы конституции для завершения кризиса с КаталониейПо данным оппозиции, будет решаться вопрос о том, каким образом "Каталония может остаться в составе Испании, а не покинуть ее" Подробнее

Воспитатели дома милосердия под Ярославлем осуждены за издевательства над детьми

В ДНР опровергли причастность к подготовке теракта в Мариуполе

Пожар на территории Покровского собора в Барнауле потушен

Россия второй раз за месяц отправила гумпомощь пострадавшей от "Ирмы" Кубе

Минфин и ЦБ до конца года подготовят законопроект по регулированию криптовалют

Полотна современных российских художников выставят на торгах в Лондоне

Источник сообщил о возможной смене губернатора Псковской области

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции