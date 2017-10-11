В Минспорта назвали Родченкова надоевшим медийным персонажем

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков стал медийным персонажем, который всем надоел, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Он (Родченков) ведет колонку, снимает фильмы, человек вышел в медийное пространство, хотя, когда он работал в России, то за ним не замечалось желания быть медийной персоной. Весь мир уже привык к его заявлениям, он поднадоел. Он делает интересные предположения, и теперь это рассматривается как детективный роман", - сказал Колобков в среду в эфире радиостанции "Спорт ФМ".

Министр добавил, что к Родченкову и автору доклада о спортивном допинге в России Ричарду Макларену обращался Следственный комитет, России, однако те отказались сотрудничать.

Колобков также сообщил, что за последний год менее 1% допинг-проб, взятых у российских спортсменов, дали положительный результат.

"За год 0,6% проб показали положительный результат. Наши спортсмены многократно тестируются по линиям международных организаций и ВАДА. Сейчас РУСАДА получило право планировать и проводить тестирование", - сказал Колобков.

"ВАДА провела аудит РУСАДА, на комиссии по соответствию они рассмотрят результаты этого аудита", - отметил министр, добавив, что сейчас приостановлены лицензии семи антидопинговых организаций мира.