Госдума включилась в борьбу с борщевиком

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Госдума решила запросить в Минсельхозе информацию о возможности подготовки специальной Федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком Сосновского.

"Борщевик Сосновского занесен во Всероссийский классификатор как карантинное, сорное растение. В Евросоюзе оно официально признано как опасное для человека. Этот сорняк наносит вред культурным растениям, затеняет, вытесняет их, его высота достигает 3-4 метров", - заявил на заседании Думы в среду поднявший эту проблему депутат КПРФ Владимир Поздняков.

По его словам, в одиночку какому-нибудь одному району не справиться с этим растением. "Для борьбы с ним требуется Федеральная целевая программа с соответствующим федеральным финансированием", - выразил уверенность депутат. Поздняков попросил дать поручение думским комитетам запросить в министерстве сельского хозяйства информацию о возможности подготовки ФЦП по борьбе с ним.

Только что избранный председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов отметил, что комитет, который он возглавляет готов заняться этим вопросом, поскольку речь идет, действительно, об очень серьезной экологической проблеме. По его словам, обращений от граждан очень много и проблема стоит остро. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что вопрос создания специальной Федеральной целевой программы требует дополнительного обсуждения. В итоге Госдума в среду дала комитетам палаты по экологии и по аграрным вопросам протокольное поручение запросить соответствующую информацию.

Борщевик Сосновского в середине двадцатого века культивировался как силосное растение, однако позднее были выявлены его опасные стороны - растение содержит вещества, которые чувствительность к ультрафиолету, что при попадании на кожу приводит к серьезным солнечным ожогам.