Летевший из Хабаровска в Тынду самолет экстренно приземлился в Благовещенске

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Экипаж самолета авиакомпании "Аврора" вынужденно посадил воздушное судно в аэропорту Благовещенска (Амурская область). Как пояснила агентству "Интерфакс" представитель аэропорта Надежда Елисеева, самолет благополучно приземлился в 13:11 (7:11 мск), пассажиры разместились в зале ожидания.

"Самолет летел по маршруту Хабаровск - Тында. Во время полета возникла неисправность в работе системы кондиционирования. Экипаж воздушного судна принял решение направить борт в ближайший аэропорт. В настоящее время специалисты ищут неисправность", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, после сообщения экипажа о вынужденной посадке, все службы аэропорта были приведены в особую готовность.