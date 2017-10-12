Бастрыкина по пути на работу перехватила группа томских пенсионерок

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Главу Следственного комитета Александра Бастрыкина по пути на работу встретили жительницы Томской области, которые пожаловались, что летом после жалобы президенту РФ на коррупцию они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"При подъезде к зданию Следственного комитета Александра Бастрыкина встретила группа пенсионерок из Томской области. Женщины попросили их принять, несмотря на то, что записаны на прием они не были", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

По ее словам, председатель СК принял и выслушал женщин, "которые жаловались на то, что были задержаны летом текущего года после публичного обращения к главе государства с просьбой разобраться с коррупцией в правоохранительных органах их региона".

"Бастрыкин поручил своим подчиненным проанализировать доводы обратившихся относительно коррупции и принять все необходимые меры в соответствии с действующим законодательством", - сказала Петренко.

Помимо этого, отметила она, глава СК принял записавшихся к нему на личный прием более 30 человек из Москвы, Московской, Кемеровской, Ленинградской, Белгородской, Тамбовской областей, Башкирии.

Все поручения подчиненным сотрудникам председатель Следственного комитета взял на личный контроль, добавила представитель ведомства.