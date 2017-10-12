Задержанным за нарушение границы РФ украинским пограничникам предъявили обвинение

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Двум задержанным военнослужащим Погранслужбы Украины предъявлены обвинения в незаконном пересечении госграницы РФ, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Задержанным 3 октября 2017 года за нарушение границы из Украины в Российскую Федерацию военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ) предъявлено обвинение", - отмечается в поступившем в четверг в "Интерфакс" сообщении ЦОС ФСБ.