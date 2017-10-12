Задержанным за нарушение границы РФ украинским пограничникам предъявили обвинение

Суд не стал заключать под стражу Вадима Ампелонского и двух других сотрудников ведомства, фигурирующих в деле Подробнее

Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Предпринимателя обвиняют в мошенничестве с кредитами Сбербанка на 1 млрд рублей Подробнее

В отношении Ампелонского и двух других чиновников ведомства расследуется уголовное дело о мошенничестве Подробнее

На обнародованной в суде записи видно, что сумка с $2 млн ожидала экс-министра во дворе компании Подробнее

Сумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражом "Роснефти"

11 октября 19:03

Госдума включилась в борьбу с борщевиком

Депутаты запросят Минсельхоз о возможности подготовки Федеральной целевой программы по борьбе с растением Подробнее

11 октября 14:47

Суд счел законным признание британской "Открытой России" нежелательной в РФ организацией

Иск организации к Генпрокуратуре и Минюсту РФ был склонен Подробнее

11 октября 12:57

Лидер Туркмении подарил Путину щенка алабая по кличке Верный

У российского президента уже есть две собаки - болгарская овчарка и акита-ину Подробнее

11 октября 11:21

Самым популярным новостным сюжетом в соцсетях стало возвращение Саакашвили на Украину

"СКАН-Интерфакс" проанализировал инфоповоды из соцмедиа, ставшие первоисточником или частью крупных новостных сюжетов в СМИ Подробнее

11 октября 10:36

Совладелец "Юлмарта" Костыгин задержан на 48 часов

Накануне стало известно, что в Петербурге следователи провели у него обыски по делу о мошенничестве Подробнее

11 октября 06:59

Минюст получил от Совфеда рекомендации по ограничению работы зарубежных СМИ в РФ