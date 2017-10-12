РФ еще не выбрала юридическую компанию по делу о российской собственности в США

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Окончательного выбора по юрисконсульту по иску РФ к США по-прежнему нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эта работа сейчас ведется. Была разная информация в СМИ относительно того, что уже назначена какая-то компания или организация, которая будет представлять российские интересы. На сегодняшний момент пока идет работа подготовительная к этому процессу, и пока нет окончательного решения по выбору в пользу той или иной компании, которая будет представлять соответствующие интересы в рамках судебных разбирательств", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Во вторник министр юстиции РФ Александр Коновалов заявил журналистам в Алжире, что интересы России в США по иску против действий американских властей с российской дипсобственностью будет представлять компания White and Case.

Он напомнил тогда, что компания помогала России в представлении интересов по делу "ЮКОСа". При этом он отметил, что разрешение ситуации с дипсобственностью в США находится в компетенции МИД РФ.

28 июля 2017 года Москва потребовала от США к 1 сентября привести число работающих в посольствах и консульствах в РФ сотрудников в соответствие с числом российских дипломатов и техсотрудников, которые находятся в США. Такое решение было принято в связи с подготовкой новых американских санкций в отношении России.

В конце августа Вашингтон потребовал от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также еще два дипломатических объекта РФ: в Нью-Йорке и Вашингтоне.