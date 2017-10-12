Аксенов исключил возможность проведения нового референдума в Крыму

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Жители Крыма высказали свое отношение к Украине дважды в новейшей истории: в январе 1991 года и в марте 2014 года, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"На референдуме 1991 года 93% участников проголосовали за восстановление крымской автономии в составе СССР. Советского Союза, а не Украины! В 2014 году за воссоединение с Россией проголосовали почти 97% наших земляков. По-моему, даже самый недалекий бандеровец уже должен понять, что третьего раза не будет", - приводит слова Аксенова его пресс-служба в четверг.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая накануне на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил, что Киев готов рассмотреть вопрос о новом референдуме в Крыму при условии, что полуостров вернется в состав Украины.

В ответ Аксенов порекомендовал Порошенко проводить референдумы в Закарпатье или на Буковине. "А мы посмотрим на результат. Заодно пусть проведет и плебисцит о доверии самому себе как президенту", - заявил глава Крыма.

Крым вошел в состав России после республиканского референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов.