ФАС сообщили о сговорах при госзакупках питания в ЮФО на сумму более 3 млрд руб.

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила в рамках проекта "Карта картелей" материалы о картельных сговорах при закупках продуктов питания соцучреждениями на сумму более 3,14 млрд рублей в трех регионах Южного федерального округа, заявил "Интерфаксу" заявил депутат Госдумы РФ (координатор проекта "За честные закупки" (ЗЧЗ) Общероссийского народного фронта (ОНФ)) Антон Гетта.

"Часть данных передается в закрытом режиме, чтобы мошенники не успели подчистить хвосты, - сказал Гетта. - В общей сложности представители ОНФ передали в ФАС информацию о сомнительных закупках на сумму свыше 30 млрд рублей".

Материалы по картельным сговорам при закупках питания в ЮФО - вторая часть "Карты картелей". По данным ОНФ, в ЮФО были проверено около 10 тыс. закупок в республике Адыгея, в Краснодарском и Ставропольском краях.

Как сообщалось, к сентябрю текущего года, на первом этапе реализации "Карты картелей", были проведены проверки закупок продуктов питания соцучреждениями в 10 регионах России. Во всех регионах были выявлены картельные сговоры. "Организации, участвующие в этих картелях, с 2011 года выиграли закупки на общую сумму около 25 млрд рублей", - говорил тогда Гетта.

"Присутствие картеля на закупках означает отсутствие снижения цены по крупным контрактам, несвоевременные поставки, некачественные продукты питания, - отмечал депутат. - Примером тому могут служить отравления детей в детских садах и школах".

"При картельных сговорах снижения цены не происходит, - в свою очередь говорил руководитель управления ФАС России по борьбе с картелями Андрей Тенишев. - Когда при закупках есть конкуренция - снижение цены составляет 20-30%".

По сообщению ФАС, к настоящему времени служба возбудила одно антимонопольное дело по материалам, полученным в рамках проекта "Карта картелей". "Вчера, 11 октября, мы возбудили дело о картеле в Ульяновской области, - сказал Тенишев, слова которого приводятся в сообщении. - Незаконные доходы этого картеля составили 4,5 млрд руб., и действовал он не только в Ульяновской области".

По данным ФАС, в 2016 году служба выявила 262 сговора при госзакупках с участием органов власти.