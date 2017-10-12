В Госдуме пригрозили ответными мерами на переброску в Польшу бронетанковой бригады США

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россия предпримет ответные меры в связи с переброской США в Польшу бронетанковой бригады, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

По его словам, такими мерами может стать развертывание дополнительных подразделений на западном направлении. "Не только частей и подразделений, но и средств поражения. Например, усиление группировки тех же "Искандеров", в том числе в Калининграде", - сказал парламентарий журналистам в четверг.

В четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что на фоне российско-белорусского учения "Запад-2017" США перебросили в Польшу вторую бронетанковую бригаду.

"Это делается без согласования с нами, что категорически запрещено международными договоренностями", - сказал Шаманов.

По его мнению, "это создает предпосылки, которые в последующем могут позволить им (США - ИФ) создать определенный плацдарм".

"Конечно, мы не будем смотреть на это спустя рукава, мы обязательно будем принимать ответные меры", - подчеркнул глава комитета.