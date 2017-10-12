Скворцова предложила открыть более 700 сельских медучреждений до 2019 года

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что до 2019 года в России необходимо построить более 700 медицинских учреждений для того, чтобы сделать доступной медицинскую помощь в сельской местности.

"В 715 населенных пунктах нашей страны с численностью населения от 101 до 10 тыс. человек первичная медико-санитарная помощь удалена от населения и требуется строительство 715 дополнительных медицинских объектов: ФАПов (фельдшерско-акушерский пункт - ИФ), офисов ВОП (врачей общей практики - ИФ), врачебных амбулаторий", - сказала Скворцова на парламентских слушаниях в Госдуме в четверг.

Она отметила, что направила соответствующее письмо главам регионов и все главы регионов подписали дорожные карты по устранению проблем, связанных с доступностью медицинской помощи.

Среди регионов с самым большим числом населенных пунктов, где затруднено получение медицинской помощи и нарушаются предельные сроки ее предоставления, - Ленинградская область (49 населенных пунктов), Иркутская область (48 населенных пунктов), Забайкальский край (35 населенных пунктов), Тверская область (34 населенных пункта), Свердловская область (31 населенный пункт), Алтайский край (36 населенных пунктов), Псковская область (19 населенных пунктов).

Каждый субъект разработал "Дорожную карту" по решению этих проблем и Минздрав контролирует исполнение этих планов, отметила она.

"Наша задача - добиться, чтобы к 2019 году жители каждого населенного пункта страны не имели ограничений по доступности первичной медицинской помощи", - сказала Скворцова.